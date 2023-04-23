Monza - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Monza ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MONZA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Monza - Fiorentina maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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MONZA - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Monza
Di Gregorio; Izzo, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Augusto; Colpani, Caprari; Mota
Fiorentina
Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral