Udinese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Udinese ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Monza maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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UDINESE - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Beto

Monza

Di Gregorio; Izzo, Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Augusto; Ciurria, Petagna, Sensi