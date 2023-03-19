Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Torino ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Napoli maçı 19 Mart Pazar günü saat 17.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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TORINO - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Miranchuk, Sanabria

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia