Eljif: İyi takımız

Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli'de bu sezon 6 gol+1 asiste imza atan Eljif Elmas, "Takım olarak iyiyiz. Attığım goller için mutluyum. Daha çok maç oynayacağız ve çift sayılara ulaşabilirim. Ligde 18 puan fark var. Güzel şeyler yaptık, bunu sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.
Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli'de bu sezon 6 gol+1 asiste imza atan Eljif Elmas, "Takım olarak iyiyiz. Attığım goller için mutluyum. Daha çok maç oynayacağız ve çift sayılara ulaşabilirim. Ligde 18 puan fark var. Güzel şeyler yaptık, bunu sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.