Haberler İtalya Serie A Eljif: İyi takımız

Eljif: İyi takımız

Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli'de bu sezon 6 gol+1 asiste imza atan Eljif Elmas, "Takım olarak iyiyiz. Attığım goller için mutluyum. Daha çok maç oynayacağız ve çift sayılara ulaşabilirim. Ligde 18 puan fark var. Güzel şeyler yaptık, bunu sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Eljif: İyi takımız
Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Napoli'de bu sezon 6 gol+1 asiste imza atan Eljif Elmas, "Takım olarak iyiyiz. Attığım goller için mutluyum. Daha çok maç oynayacağız ve çift sayılara ulaşabilirim. Ligde 18 puan fark var. Güzel şeyler yaptık, bunu sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.
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