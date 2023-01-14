Haberler İtalya Serie A Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cremonese ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:30
Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Cremonese ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Monza maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

CREMONESE - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Ferrari, Valeri; Pickel, Meite, Castagnetti; Buonaiuto, Okereke; Dessers

Monza

Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Augusto; Ciurria, Caprari; Mota

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz’den dikkat çeken evlilik açıklaması!
Masalarına gidip küfürler yağdırıp kavga çıkardığı iddia edilmişt! Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz hakkında yakalan kararı
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!
Montero'ya Hamburg'dan 'şartlı' teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter - Hellas Verona maçı saat kaçta?
Lecce - Milan maçı saat kaçta?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
Eskişehir TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
Mersin TOKİ kura çekilişi canlı izle (14 Ocak 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü - Rizespor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Rizespor maçı saat kaçta? 11:21
Tomljanovic ve Badosa Avustralya Açık'tan çekildi Tomljanovic ve Badosa Avustralya Açık'tan çekildi 11:19
Boluspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Boluspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 11:17
Altay'ın Roma transferinde gerçek ortaya çıktı! Altay'ın Roma transferinde gerçek ortaya çıktı! 11:13
Cremonese - Monza maçı saat kaçta? Cremonese - Monza maçı saat kaçta? 10:18
Shakira'dan Pique'ye şarkılı gönderme! Rekor kırdı Shakira'dan Pique'ye şarkılı gönderme! Rekor kırdı 10:19
Daha Eski
Lecce - Milan maçı saat kaçta? Lecce - Milan maçı saat kaçta? 10:23
M. United - M. City maçı saat kaçta? M. United - M. City maçı saat kaçta? 10:27
Inter - Hellas Verona maçı saat kaçta? Inter - Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:29
Güneş'ten takıma Weghorst uyarısı! Güneş'ten takıma Weghorst uyarısı! 10:47
Beşiktaş en golcü oyuncusunu kaybetti Beşiktaş en golcü oyuncusunu kaybetti 10:51
Leo Dubois ilk asistini yaptı! Leo Dubois ilk asistini yaptı! 11:12