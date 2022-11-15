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Napoli'den Kim Min Jae açıklaması! İşte serbest kalma maddesi

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve sergilediği performansla dikkat çeken Kim Min Jae için İtalyan ekibinden açıklama geldi. Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli savunma oyuncusunun serbest kalma maddesine ilişkin gelen soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 23:28 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 23:29
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Napoli'den Kim Min Jae açıklaması! İşte serbest kalma maddesi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Kim Min Jae, 18.5 milyon Euro'luk bedelle Napoli'nin yolunu tutmuştu. Güney Koreli oyuncu başta Premier Lig ekipleri olmak üzere yeniden dev takımların takibine girerken, Napoli'den serbest kalma bedeline ilişkin açıklama geldi.

Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli yaptığı açıklamada, "Sözleşmesinde net bir rakam yok, değeri potansiyel alıcıların cirosuna göre değişebilir. Fesih maddesi yalnızca temmuz ayının iki haftasında geçerli olacak." dedi.

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