Napoli'den Kim Min Jae açıklaması! İşte serbest kalma maddesi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Kim Min Jae, 18.5 milyon Euro'luk bedelle Napoli'nin yolunu tutmuştu. Güney Koreli oyuncu başta Premier Lig ekipleri olmak üzere yeniden dev takımların takibine girerken, Napoli'den serbest kalma bedeline ilişkin açıklama geldi.

Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli yaptığı açıklamada, "Sözleşmesinde net bir rakam yok, değeri potansiyel alıcıların cirosuna göre değişebilir. Fesih maddesi yalnızca temmuz ayının iki haftasında geçerli olacak." dedi.