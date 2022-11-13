Haberler İtalya Serie A Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 11:00
Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Fiorentina maçı 13 Kasım Pazar günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MILAN - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic

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