Monza - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Monza ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Hellas Verona maçı 6 Kasım Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

MONZA - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Di Gregorio; Donati, Marlon, Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi, D'Alessandro; Pessina; Petagna, Ranocchia

Hellas Verona

Montipo; Magnani, Gunter, Cabal; Faraoni, Hongla, Veloso, Depaoli; Kallon, Tameze; Henry