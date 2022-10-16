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Spezia - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Spezia ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Peki, Spezia - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Spezia - Cremonese maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:01
Spezia - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Spezia ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Cremonese maçı 16 Ekim Pazar günü saat 16.00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

SPEZIA - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Bastoni, Kovalenko, Bourabia, Agudelo, Holm; Gyasi, Nzola

Cremonese

Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochosvili, Valeri; Ascacibar, Meite, Zanimacchia, Afena-Gyan, Quagliata; Dessers

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