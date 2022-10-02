Sassuolo - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Sassuolo ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Salernitana maçı 2 Ekim Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigili; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; D'Andrea, Pinamonti, Lauriente

Salernitana

Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vithena, Bradaric; Piatek, Dia