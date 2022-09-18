Roma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Roma ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Atalanta maçı 18 Eylül Pazar günü saat 19.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ROMA - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

Atalanta

Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Soppy; De Roon, Koopmeiners; Lookman, Ederson, Malinovskyi; Muriel