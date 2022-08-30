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Roma 3-0 Monza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Roma sahasında Monza'yı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri Dybala (2) ve Ibanez kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 23:41 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 23:51
Roma 3-0 Monza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Roma ile Monza, İtalya Serie A'nın 4. hafta maçında kozlarını paylaştı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Marco Piccinini düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Roma, 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 32. dakikada Dybala ve 61. dakikada Ibanez kaydetti.

Bu sonuçla Roma puanını 10'a yükseltti. Monza ise henüz puanla tanışamadı.

Roma'nın yeni transferi Andrea Belotti, 80. dakikada Abraham'ın yerine oyuna dahil oldu. Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik mücadelede 90 dakika forma giydi

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma deplasmanda Udinese'nin konuğu olacak. Monza ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

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