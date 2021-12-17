Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Inter ile Christian Eriksen karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Son dakika spor haberi: Inter ile Christian Eriksen karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... İtalyan devi Inter, EURO 2020'de kalp krizi geçirdiği için uzun bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcusu Christian Eriksen'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 17:17
Son dakika spor haberi: Inter ile Christian Eriksen karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

İtalya Serie A takımlarından Inter, Christian Eriksen'le yollarını ayırdığını duyurdu. EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya mücadelesinde kalp krizi geçirerek futbolseverleri korkutan Danimarkalı yıldızın kalbine pil takılmıştı.

İtalya'da futbol oynamasına müsaade edilmeyen Eriksen, kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başarılı orta saha bir süredir ülkesinin takımlarından Odense Boldklub'te bireysel idmanlarını sürdürüyordu.

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