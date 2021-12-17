Son dakika spor haberi: Inter ile Christian Eriksen karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

İtalya Serie A takımlarından Inter, Christian Eriksen'le yollarını ayırdığını duyurdu. EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya mücadelesinde kalp krizi geçirerek futbolseverleri korkutan Danimarkalı yıldızın kalbine pil takılmıştı.

İtalya'da futbol oynamasına müsaade edilmeyen Eriksen, kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başarılı orta saha bir süredir ülkesinin takımlarından Odense Boldklub'te bireysel idmanlarını sürdürüyordu.