İspanyol basınından Hakan Çalhanoğlu iddiası! Manchester United'a gidiyor

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu adım adım Çizme'den kopuyor...

Milano ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için İspanyol basını flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Todofichajes.com'da yer alan habere göre Çalhanoğlu, Milan'ın kendisine sunduğu yıllık 4 milyon euro'luk yeni sözleşme teklifini Manchester United için reddetti.

"M.UNITED'LA ANLAŞTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORLAR"

Haberde, "Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig'de oynama arzusunu asla gizlemedi ve Milan yetkilileri de yıldız ismin Manchester United'la sözlü anlaşmaya vardığından şüpheleniyor" denildi.

ManU, uzun zamandır peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu'yu kadrosuna katmayı planlarken, bu transferin önümüzdeki sezona damga vurmasının beklendiği ifade edildi.