Haberler İtalya Serie A İspanyol basınından Hakan Çalhanoğlu iddiası! Manchester United'a gidiyor

basınından iddiası! 'a gidiyor

'la sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan için basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İngiltere ekibi 'a gitmek isteyen milli futbolcunun, bu nedenle kulübünün kendisine sunduğu yıllık 4 milyon euro'luk yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdiği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:56
İspanyol basınından Hakan Çalhanoğlu iddiası! Manchester United'a gidiyor

ekibi 'da forma giyen adım adım 'den kopuyor...

ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için basını flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Todofichajes.com'da yer alan habere göre Çalhanoğlu, Milan'ın kendisine sunduğu yıllık 4 milyon euro'luk yeni sözleşme teklifini için reddetti.

"M.UNITED'LA ANLAŞTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORLAR"

Haberde, "Hakan Çalhanoğlu, 'de oynama arzusunu asla gizlemedi ve Milan yetkilileri de yıldız ismin Manchester United'la sözlü anlaşmaya vardığından şüpheleniyor" denildi.

, uzun zamandır peşinde olduğu Hakan Çalhanoğlu'yu kadrosuna katmayı planlarken, bu transferin önümüzdeki sezona damga vurmasının beklendiği ifade edildi.

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