Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı! Milan - Crotone: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

yıldızlaştı! - : 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 21. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Milan'da forma giyen milli futbolcumuz , 1 dakikada 2 asist yaparak yıldızlaştı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 18:56 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:28
Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı! Milan - Crotone: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün maçında sahasında 'yi ağırladı.

'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller Ibrahimovic (2) ve 'ten (2) geldi.

HAKAN 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz 69. ve 70. dakikada Ante Rebic'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Milan puanını 49'a çıkardı ve Inter'den liderliği geri aldı.

ise 12 puanla ligin son sırasına demir attı.

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