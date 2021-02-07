Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı! Milan - Crotone: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün maçında Milan sahasında Crotone'yi ağırladı.

San Siro'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller Ibrahimovic (2) ve Ante Rebic'ten (2) geldi.

HAKAN 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz 69. ve 70. dakikada Ante Rebic'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Milan puanını 49'a çıkardı ve Inter'den liderliği geri aldı.

Crotene ise 12 puanla ligin son sırasına demir attı.