Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu transferi için sıraya girdiler! Bir dev talip daha

transferi için sıraya girdiler! Bir dev talip daha

Serie A ekibi 'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken milli yıldız 'na 'ın ardından Inter de talip oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 11:41
Hakan Çalhanoğlu transferi için sıraya girdiler! Bir dev talip daha

Geçtiğimiz sezon pandemi arası sonrası adeta küllerinden doğan ve 'ın şahlanmasında pay sahibi olan 'nun talipleri artıyor.

Calciomercato'nun haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu için Milan'ın ezeli rakibi Inter de devreye girdi.

'ın da talip olduğu milli yıldız için fırsat yoklayan Inter, İngiliz devinin anlaşamaması üzerine harekete geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla toplamda 8 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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