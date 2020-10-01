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'dan flaş iddiası! 'tan ayrılıyor mu?

İtalyan devi 'ta forma giyen milli futbolcu için flaş bir iddiası ortaya atıldı. 'ta yer alan habere göre Juve'nin, 'dan kadrosuna katmak istediği için Rugani ve De Sciglio'yu takas olarak teklif ettiği ancak Merih'i istediği öne sürüldü. | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:18
İtalya'dan flaş Merih Demiral iddiası! Juventus'tan ayrılıyor mu?

Serie A devi , İtalyan futbolunun yeni genç yıldızı için ile görüşmelere başlarken, 'ın da transfere dahil olabileceği kaydedildi.

'ta alan habere göre Juventus, Chiesa için Fiorentina'ya Rugani ve De Sciglio'yu takasta önerdi. Ancak bu teklifi kabul etmeyen , Chiesa karşılığında Juve'den milli yıldız Merih Demiral'ı istediği belirtildi.

JUVE'DEN RET CEVABI!
Siyah-beyazlılar, Fiorentina'nın bu talebini reddederek Merih Demiral'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu ve başka bir takıma transferinin mümkün olmadığını belirtti.

Haberin detaylarında verilen bilgiye göre iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Juventus'un Rugano ile De Sciglio'nun yanında Douglas Costa ve bir miktar para karşılığında Chiesa transferini bitirmek istediği öne sürüldü.

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