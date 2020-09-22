Juventus Alvaro Morata transferini resmen duyurdu!

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan Arthur dışında önemli bir transfere imza atmayan Serie A devi Juventus, Atletico Madrid'den İspanyol forvet Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.

Morata için 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Torino ekibi, satın alma opsiyonuna da sahip. Daha önce de Juventus'da forma giyen Morata, Torino ekibinde 93 maçta 27 gol 18 asistlik performans göstermişti.

Profesyonelliğe ilk adımını Real Madrid formasıyla adım atan Morata, Chelsea ve Atletico Madrid formaları da giydi. Morata, kariyeri boyunca 404 maçta 148 gol kaydederken 52 de asiste imza attı.

Morata, İspanya Milli Takımı formasıyla da 33 maçta 17 gollük performans gösterdi.