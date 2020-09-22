Haberler İtalya Serie A Juventus Alvaro Morata transferini resmen duyurdu!

transferini resmen duyurdu!

Transferde bir süredir sessizliğini koruyan İtalya Serie A ekibi , 'in İspanyol golcüsü 'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 01:10
Juventus Alvaro Morata transferini resmen duyurdu!

Yaz döneminde 'dan Arthur dışında önemli bir transfere imza atmayan Serie A devi , 'den İspanyol forvet 'yı renklerine bağladı.

Morata için 10 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Torino ekibi, satın alma opsiyonuna da sahip. Daha önce de Juventus'da forma giyen Morata, Torino ekibinde 93 maçta 27 gol 18 asistlik performans göstermişti.

Profesyonelliğe ilk adımını formasıyla adım atan Morata, ve Atletico Madrid formaları da giydi. Morata, kariyeri boyunca 404 maçta 148 gol kaydederken 52 de asiste imza attı.

Morata, İspanya formasıyla da 33 maçta 17 gollük performans gösterdi.

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