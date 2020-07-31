Napoli Osimhen'i kadrosuna kattı
İtalya Serie A ekibi Napoli, Lille'in 21 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan temsilcisinin, Nijeryalı santrfor için Fransız ekibine 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağlandığı duyuruldu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'nin oyuncu için 60 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.
Fransız ekip Lille'e geçen yıl transfer olan Osimhen, çıktığı 38 maçta 18 kez ağları sarstı. Milli formayı 8 maçta terleten forvet, 4 gol attı.
- 31.07.2020
- Bandırmaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Ferhan Evren kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
- Galatasaray'ın ilgilendiği Fatih Kuruçuk kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Nerede oynuyor?
- Fatih Kuruçuk Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama...
- Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Zajc'a Yunan devi talip oldu
- Fenerbahçeli eski yıldız itiraf etti: "Alex'in arkadaşı olduğunu söyle para ödemezsin!"
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
- Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli Osimhen'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.