Napoli Osimhen'i kadrosuna kattı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Napoli transferi resmen duyurdu! 60 milyon euro...

Osimhen'i kadrosuna kattı

Napoli Osimhen'i kadrosuna kattı

A ekibi , Lille'in 21 yaşındaki golcüsü 'i kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan temsilcisinin, Nijeryalı santrfor için Fransız ekibine 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

A ekiplerinden , Lille'in Nijeryalı golcüsü 'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'nin oyuncu için 60 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Fransız ekip Lille'e geçen yıl olan Osimhen, çıktığı 38 maçta 18 kez ağları sarstı. Milli formayı 8 maçta terleten forvet, 4 gol attı.


  1. 31.07.2020
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