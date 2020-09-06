Cengiz Ünder transferi zora girdi! İşte listedeki isim...

Napoli, Fiorentina'nın genç kanat oyuncusu Chiesa için harekete geçebilir. İtalyan ekibi, Koulibaly ve Milik'i sattıktan sonra Fiorentina'ya bir teklif yapmayı planlıyor.

Transfer pazarının en çok ilgi gören isimlerinden olan Chiesa için Fiorentina 60 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Napoli'nin planları arasında, santrafor arayışında olduğu bilinen Fiorentina'ya Petagna'yı önermek de yer alıyor.

Milik'i Roma'ya göndererek Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, bu transferde ilerleme kaydedemedi ve şimdilik bu planlar rafa kalkmış görünüyor.