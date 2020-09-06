Cengiz Ünder transferi zora girdi! İşte listedeki isim...
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Napoli devreye girmişti. Transferi takas yoluyla bitirmek isteyen İtalyan ekibi transferin zora girmesiyle rotayı başka bir isme çevirdi. İşte detaylar...
Napoli, Fiorentina'nın genç kanat oyuncusu Chiesa için harekete geçebilir. İtalyan ekibi, Koulibaly ve Milik'i sattıktan sonra Fiorentina'ya bir teklif yapmayı planlıyor.
Transfer pazarının en çok ilgi gören isimlerinden olan Chiesa için Fiorentina 60 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.
Napoli'nin planları arasında, santrafor arayışında olduğu bilinen Fiorentina'ya Petagna'yı önermek de yer alıyor.
Milik'i Roma'ya göndererek Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, bu transferde ilerleme kaydedemedi ve şimdilik bu planlar rafa kalkmış görünüyor.
- 06.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cengiz Ünder transferi zora girdi! İşte listedeki isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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