Cengiz Ünder transferi zora girdi! İşte listedeki isim... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Cengiz transferi zora girdi! İşte listedeki isim...

transferi zora girdi! İşte listedeki isim...

Cengiz Ünder transferi zora girdi! İşte listedeki isim...

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz için devreye girmişti. Transferi takas yoluyla bitirmek isteyen İtalyan ekibi transferin zora girmesiyle rotayı başka bir isme çevirdi. İşte detaylar...

, 'nın genç kanat oyuncusu Chiesa için harekete geçebilir. İtalyan ekibi, Koulibaly ve Milik'i sattıktan sonra Fiorentina'ya bir teklif yapmayı planlıyor.

pazarının en çok ilgi gören isimlerinden olan Chiesa için Fiorentina 60 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

Napoli'nin planları arasında, santrafor arayışında olduğu bilinen Fiorentina'ya Petagna'yı önermek de yer alıyor.

Milik'i Roma'ya göndererek 'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, bu transferde ilerleme kaydedemedi ve şimdilik bu planlar rafa kalkmış görünüyor.

  1. 06.09.2020
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