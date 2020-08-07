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07 Ağustos 2020, Cuma
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Inter’de

Alexis Sanchez Inter’de

'nde şampiyonluğu 'a kaptıran İnter, geçen sezon M. United'dan kiraladığı Şilili yıldız 'i bedelsiz olarak etti.

İtalya Ligi'nde şampiyonluğu 'a kaptıran İnter, geçen sezon M. United'dan kiraladığı Şilili yıldız 'i bedelsiz olarak etti. İtalyan ekibinde geçen sezon 22 maça çıkan Sanchez, 4 gol attı ve 9 asist yaptı.

  1. 7.8.2020
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