Alexis Sanchez Inter’de

İtalya Ligi'nde şampiyonluğu Juventus'a kaptıran İnter, geçen sezon M. United'dan kiraladığı Şilili yıldız Alexis Sanchez'i bedelsiz olarak transfer etti. İtalyan ekibinde geçen sezon 22 maça çıkan Sanchez, 4 gol attı ve 9 asist yaptı.