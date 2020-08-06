Roma 591 milyon Euro'ya satıldı
Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan devi Roma, 591 milyon Euro'ya satıldı.
Serie A devi Roma, yaptığı resmi açıklamayla kulübün Amerikalı milyarder Dan Friedkin'e satıldığını duyurdu.
Milli yıldızlar Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, el değiştirdi. Kulübün Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı, vatandaşı Dan Friedkin'e devretti. Friedkin'in, Roma'yı satın almak için 591 milyon Euro ödeyeceği açıklandı.
Comunicato ufficiale sulla proprietà dell'#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) August 6, 2020
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- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 10:07
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