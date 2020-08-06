Roma 591 milyon Euro'ya satıldı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Satıldığı resmen açıklandı!

Roma 591 milyon 'ya satıldı

Roma 591 milyon Euro'ya satıldı

ve 'in formasını giydiği İtalyan devi Roma, 591 milyon 'ya satıldı.

Serie A devi Roma, yaptığı resmi açıklamayla kulübün Amerikalı milyarder Dan Friedkin'e satıldığını duyurdu.

Milli yıldızlar ve 'in formasını giydiği Roma, el değiştirdi. Kulübün Birleşik Amerikalı sahibi James Pallotta Roma'yı, vatandaşı Dan Friedkin'e devretti. Friedkin'in, Roma'yı satın almak için 591 milyon ödeyeceği açıklandı.

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  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 10:07
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