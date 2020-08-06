Alexis Sanchez bonservisiyle Inter'de
Inter, geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexis Sanchez'in bonservisini aldı.
Inter sezonun ilk transferini yaptı. İtalyan devi, Manchester United'dan Alexis Sanchez'in bonservisini aldı. Inter bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a bonservis bedeli ödemeyecek.
Milano deviyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giymişti. 22 Serie A maçına çıkan Sanchez, 4 gol atmış 8 de asist yapmıştı.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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