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06 Ağustos 2020, Perşembe
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bonservisiyle Inter'de

Alexis Sanchez bonservisiyle Inter'de

Inter, geçtiğimiz sezon 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in bonservisini aldı.

Inter sezonun ilk transferini yaptı. İtalyan devi, 'dan 'in bonservisini aldı. Inter bu için Kırmızı Şeytanlar'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Milano deviyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giymişti. 22 Serie A maçına çıkan Sanchez, 4 gol atmış 8 de asist yapmıştı.

  1. 06.08.2020
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