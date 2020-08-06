Alexis Sanchez bonservisiyle Inter'de

Inter sezonun ilk transferini yaptı. İtalyan devi, Manchester United'dan Alexis Sanchez'in bonservisini aldı. Inter bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Milano deviyle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giymişti. 22 Serie A maçına çıkan Sanchez, 4 gol atmış 8 de asist yapmıştı.