Torino'da Marco Giampaolo dönemi başladı

Torino Kulübü'nden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya'da birçok takımı çalıştıran Giampaolo, geçen sezon başında Milan'ın teknik direktörü olmuş ancak 7 hafta sonra görevine son verilmişti.