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07 Ağustos 2020, Cuma
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Torino'da dönemi başladı

Torino'da Marco Giampaolo dönemi başladı

Serie A ekiplerinden Torino, teknik direktörlük görevine 'yu getirdi. Yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Torino Kulübü'nden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

'da birçok takımı çalıştıran Giampaolo, geçen sezon başında Milan'ın teknik direktörü olmuş ancak 7 hafta sonra görevine son verilmişti.

  1. 07.08.2020
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