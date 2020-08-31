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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Milan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı

Milan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı

Serie A ekiplerinden Milan, yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'da sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in geleceği merak konusu olmuştu. İtalyan devi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İsveçli golcü ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

  1. 31.08.2020
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