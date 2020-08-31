Milan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı
Serie A ekiplerinden Milan, yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzaladı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'da sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in geleceği merak konusu olmuştu. İtalyan devi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İsveçli golcü ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 31.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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