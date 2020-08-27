Verona Koray Günter'in satın alma opsiyonunu kullandı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Verona Koray Günter'in satın alma opsiyonunu kullandı!

Verona 'in satın alma opsiyonunu kullandı!

Verona Koray Günter'in satın alma opsiyonunu kullandı!

2019 yılında 1 milyon euro kiralama bedeli ile 'nın yolunu tutan takımda kaldı. Verona, 26 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı ve 'dan transfer etti.

Bir dönem 'da forma giyen , Verona'da kaldı. basınından Calcionews'in haberine göre, bonservisi 'da bulunan ve 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile 'ya kiralanan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun opsiyonu kullanıldı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.


  1. 27.08.2020
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