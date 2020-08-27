Verona Koray Günter'in satın alma opsiyonunu kullandı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Koray Günter, Verona'da kaldı. İtalya basınından Calcionews'in haberine göre, bonservisi Genoa'da bulunan ve 4 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile Hellas Verona'ya kiralanan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun opsiyonu kullanıldı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.



