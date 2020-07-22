İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lecce, evinde Brescia'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Lecce-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Lecce ile Brescia karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Lecce'de Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni, Filippo Falco ve Jacopo Petriccione oynayamayacak. Brescia'da ise Andrea Cistana, Dimitri Bisoli, Jesse Joronen, Bruno Martella, Enrico Alfonso ve Nikolas Spalek forma giyemeyecek.
LECCE-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lecce-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.
- 22.07.2020
- Lecce-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lecce-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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