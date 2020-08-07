ABD'li milyarder Dan Friedkin, Roma'yı 591 milyon euro karşılığında satın aldı. Kulüp Başkanı Pallotta, "Anlaşmanın gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdiler. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediğinden şüphem yok" diye konuştu. Roma'nın kadrosunda Cengiz Ünder ve Mert Çetin bulunuyor.
ABD'li milyarder Dan Friedkin, Roma'yı 591 milyon euro karşılığında satın aldı. Kulüp Başkanı Pallotta, "Anlaşmanın gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdiler. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediğinden şüphem yok" diye konuştu. Roma'nın kadrosunda Cengiz Ünder ve Mert Çetin bulunuyor.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roma artık ABD’lilerin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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