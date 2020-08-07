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07 Ağustos 2020, Cuma
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artık ’lilerin

Roma artık ABD’lilerin

'li milyarder , 'yı 591 milyon euro karşılığında satın aldı. Başkanı Pallotta, "Anlaşmanın gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdiler. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediğinden şüphem yok" diye konuştu. Roma'nın kadrosunda ve bulunuyor.

'li milyarder , 'yı 591 milyon euro karşılığında satın aldı. Başkanı Pallotta, "Anlaşmanın gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdiler. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediğinden şüphem yok" diye konuştu. Roma'nın kadrosunda ve bulunuyor.

  1. 7.8.2020
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