Roma artık ABD’lilerin

ABD'li milyarder Dan Friedkin, Roma'yı 591 milyon euro karşılığında satın aldı. Kulüp Başkanı Pallotta, "Anlaşmanın gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdiler. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediğinden şüphem yok" diye konuştu. Roma'nın kadrosunda Cengiz Ünder ve Mert Çetin bulunuyor.