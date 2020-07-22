Cengiz Ünder Napoli'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Transfer gerçekleşecek mi? Napoli'den resmi açıklama

'ye olacak mı? Resmi açıklama geldi

Cengiz Ünder Napoli'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi

İtalya Serie A ekiplerinden 'nin 'i edeceği öne sürülmüştü. Mavi-beyazlı takımın sportif direktörü gündemdeki isimler Osimhen ve Cengiz Ünder iddialarıyla ilgili konuştu.

Başkanı , 'in transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "'ye gitme durumu var, gerçekleşirse oradan da bize para gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Napoli Sportif Direktörü , gündemdeki isimler Cengiz Ünder ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK OYUNCU DEĞERLENDİRİYORUZ"
Giuntoli, yaptığı açıklamada; "Şu anda açıklamaya değer bir şey yok. O kadar çok oyuncuyu aynı anda değerlendiriyoruz ki..." dedi.

"GATTUSO'YA İNANDIK"
Teknik Direktör Gennaro Gattuso hakkında da konuşan Giuntoli; "Takımın potansiyelini biliyoruz ve Gattuso iyi bir iş çıkarıyor. Yapabileceği şeylerin daha fazlası olduğunu biliyoruz. Başarının onunla geleceğine inandık. Harika bir hoca ve muhteşem bir gelecek onu bekliyor." dedi.

  1. 22.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cengiz Ünder Napoli'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA