Cengiz Ünder Napoli'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Cengiz Ünder'i transfer edeceği öne sürülmüştü. Mavi-beyazlı takımın sportif direktörü Cristiano Giuntoli gündemdeki isimler Osimhen ve Cengiz Ünder iddialarıyla ilgili konuştu.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Napoli'ye gitme durumu var, gerçekleşirse oradan da bize para gelecek." ifadelerini kullanmıştı.
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, gündemdeki isimler Cengiz Ünder ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.
"BİRÇOK OYUNCU DEĞERLENDİRİYORUZ"
Giuntoli, yaptığı açıklamada; "Şu anda açıklamaya değer bir şey yok. O kadar çok oyuncuyu aynı anda değerlendiriyoruz ki..." dedi.
"GATTUSO'YA İNANDIK"
Teknik Direktör Gennaro Gattuso hakkında da konuşan Giuntoli; "Takımın potansiyelini biliyoruz ve Gattuso iyi bir iş çıkarıyor. Yapabileceği şeylerin daha fazlası olduğunu biliyoruz. Başarının onunla geleceğine inandık. Harika bir hoca ve muhteşem bir gelecek onu bekliyor." dedi.
- 22.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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