Sarri'den Merih Demiral açıklaması! "Her geçen gün..."
Uzun süreli bir sakatlıktan dönen Juventus'un genç stoperi Merih Demiral takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. A Milli Takımımız'ın yıldız savunma oyuncusu ile ilgili Torino ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri'den açıklamalar geldi.
İtalya Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğa koşan Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Merih Demiral'ın son durumu hakkında konuştu.
"FORMUNA KAVUŞTURACAĞIZ"
Maurizio Sarri, Türk savunmacı için yaptığı açıklamada; "Merih Demiral'ın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Merih'i fiziksel olarak formuna kavuşturmak için çalışıyoruz." dedi.
İtalya Ligi'nde üst üste 9. şampiyonluğuna çok yakın olan Juventus'ta Sarri; "4 puan daha almamız gerektiğini biliyoruz. Maç maç odaklanmalıyız, önce Udinese sonra Sampdoria ile oynayacağız. Anın içinde kalmalı ve devam etmeliyiz." dedi.
"BİRİLERİNİN SİNİRİNİ BOZMUŞUM"
Hakkındaki eleştiriler hakkında konuşan Sarri; "Hala neden eleştiriliyorum. Görünüşe göre birilerinin sinirlerini bozmuşum. Bunlar ilgilendiğim konular değil. Her gün karşılaştığımız zorlukları biliyorum ve bence beni eleştirenlere göre konu hakkında daha fazla bilgiye sahibim." dedi.
"FORMUNDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Cristiano Ronaldo hakkında konuşan İtalyan teknik adam; "Daha yeni onunla konuştum, bana formunda olduğunu söyledi. Onun fark yarattığı şey, fiziksel ve ruhsal enerjisini düşse bile çabuk bir şekilde tekrar toplayabilmesi." dedi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sarri'den Merih Demiral açıklaması! "Her geçen gün..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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