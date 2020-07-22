Sarri'den Merih Demiral açıklaması! "Her geçen gün..." - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sarri'den açıklaması! "Her geçen gün..."

Sarri'den Merih Demiral açıklaması! "Her geçen gün..."

Uzun süreli bir sakatlıktan dönen 'un genç stoperi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. A 'ın yıldız savunma oyuncusu ile ilgili Torino ekibinin teknik direktörü 'den açıklamalar geldi.

Serie A'da üst üste 9. şampiyonluğa koşan 'ta önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 'ın son durumu hakkında konuştu.

"FORMUNA KAVUŞTURACAĞIZ"
Maurizio Sarri, Türk savunmacı için yaptığı açıklamada; "Merih Demiral'ın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Merih'i fiziksel olarak formuna kavuşturmak için çalışıyoruz." dedi.

İtalya Ligi'nde üst üste 9. şampiyonluğuna çok yakın olan Juventus'ta Sarri; "4 puan daha almamız gerektiğini biliyoruz. Maç maç odaklanmalıyız, önce Udinese sonra Sampdoria ile oynayacağız. Anın içinde kalmalı ve devam etmeliyiz." dedi.

"BİRİLERİNİN SİNİRİNİ BOZMUŞUM"
Hakkındaki eleştiriler hakkında konuşan Sarri; "Hala neden eleştiriliyorum. Görünüşe göre birilerinin sinirlerini bozmuşum. Bunlar ilgilendiğim konular değil. Her gün karşılaştığımız zorlukları biliyorum ve bence beni eleştirenlere göre konu hakkında daha fazla bilgiye sahibim." dedi.

"FORMUNDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
hakkında konuşan İtalyan teknik adam; "Daha yeni onunla konuştum, bana formunda olduğunu söyledi. Onun fark yarattığı şey, fiziksel ve ruhsal enerjisini düşse bile çabuk bir şekilde tekrar toplayabilmesi." dedi.

  1. 22.07.2020
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