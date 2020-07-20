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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan tarihi rekor!

Cristiano Ronaldo'dan tarihi rekor!

İtalya Serie A'nın lideri , sahasında Lazio'yu Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yenerek zirvede hata yapmadı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar puanını 80 yaparken, deplasman takımı ise 69 puanda kaldı. Portekizli dünya yıldızı , Lazio maçında attığı gollerle yeni bir rekora daha imza attı.

'un Portekizli yıldızı , tarihi bir rekora imza attı.

Serie A'nın 34. haftasının kapanış maçında Juventus, evinde ağırladığı Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Maçın 51. dakikasında penaltı kazanan ev sahibinde topun başına geçen Ronaldo takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golün hemen ardından 54'te skoru 2-0'a getiren yine Ronaldo oldu. Lazio'nun golünü ise 83'te Ciro Immobile attı.

Bu golle bu sezon Serie A'daki 30. golünü kaydeden yıldız futbolcu, Juventus'a geldiği günden bu yana ligde çıktığı 61 maçta 51. golüne ulaştı ve tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde (, , Serie A) 50+ gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.

  1. 21.07.2020
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