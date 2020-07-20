Cristiano Ronaldo'dan tarihi rekor!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihi bir rekora imza attı.

Serie A'nın 34. haftasının kapanış maçında Juventus, evinde ağırladığı Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Maçın 51. dakikasında penaltı kazanan ev sahibinde topun başına geçen Ronaldo takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golün hemen ardından 54'te skoru 2-0'a getiren yine Ronaldo oldu. Lazio'nun golünü ise 83'te Ciro Immobile attı.

Bu golle bu sezon Serie A'daki 30. golünü kaydeden yıldız futbolcu, Juventus'a geldiği günden bu yana ligde çıktığı 61 maçta 51. golüne ulaştı ve tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde (Premier Lig, La Liga, Serie A) 50+ gol barajını aşan ilk futbolcu oldu.