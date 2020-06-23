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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'dan iyi haber! O tarihi açıkladı

'dan iyi haber! O tarihi açıkladı

Merih Demiral'dan iyi haber! O tarihi açıkladı

(Serie A) takımlarından ’ta forma giyen milli yıldızımız , yakında takıma döneceğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi.
Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.

'un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

  1. 23.06.2020
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