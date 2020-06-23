Merih Demiral'dan iyi haber! O tarihi açıkladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yakında takıma döneceğini belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi.
Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.
Juventus'un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.
- 23.06.2020
- Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti
- Merih Demiral'dan iyi haber! O tarihi açıkladı
- Mbaye Diagne Galatasaray camiasına seslendi! "Bekleyemiyorum"
- Son dakika: Hadımköy ve Çatalca'da korkutan hortum!
- Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyorlar
- Muslera'dan eski takımına dönüş sinyali ! "Neler olur göreceğiz"
- Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Mert Hakan'dan sonra...
- Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bir deprem daha! O da FIFA'ya gitti ve bileti kesildi
- Son dakika corona virüsü haberleri: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! 5 bin kişiye...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Merih Demiral'dan iyi haber! O tarihi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.