Atalanta Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!

Şampiyonlar Ligi 'nde bu sezon çeyrek finale kalarak tüm dikkatleri üzerine çeken Atalanta, Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik 'in peşine düştü.Le10Sport'ta yer alan habere göre; Lille, Zeki Çelik için Atalanta'dan 12 milyon euro bonservis talep ederken, İtalyan kulübünün de bu ücreti ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması sonrası büyük bir gelir elde eden Atalanta, bu parayı takımı genç isimlerle daha da kaliteli hale getirmek için kullanma kararı aldığı ve 23 yaşındaki Zeki Çelik'in de bu tanıma uyan bir isim olduğu da vurgulandı.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, 2016 yazında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservis karşılığında Lille'e transfer oldu. Milli sağ bek, bu sezon oynadığı 32 resmi maçta 3 asist yaptı.