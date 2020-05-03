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03 Mayıs 2020, Pazar
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ve 'den 'e övgü!

Christian Vieri ve Francesco Totti'den Cengiz Ünder'e övgü!

İtalya futbolunun efsanevi isimleri  ve , ’da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında (Serie A) takımlarından Roma’da forma giyen milli oyuncu 'i övdü. Son dakika haberleri...

İtalya 'nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi 'da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, 'i değerlendirdi.

"ROMA'DA ÜNDER'İ ÇOK BEĞENİYORUM"
Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." dedi.

"TAM BİR FUTBOLCU"
Totti de Vieri'nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde karşılık verdi.

Christian Vieri ve Francesco Totti'den Cengiz Ünder'e övgü!

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 16:43
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