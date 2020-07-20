Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satılacak - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Gümüşdağ'dan transfer bombası! Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı

: 'ye satılacak

Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satılacak

şampiyonu 'in Başkanı , Spor canlı yayınında flaş bir itirafında bulundu. Gümüşdağ, Roma'da forma giyen milli futbolcu 'in 'ye transfer olacağını söyledi. İşte detaylar...

'de tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan 'in Başkanı , flaş bir itirafında bulundu. Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programına konuk olan Gümüşdağ, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen eski futbolcuları 'in 'ye transfer olacağını açıkladı.

"CENGİZ TRANSFERİNDEN 4-5 MİLYON EURO GELECEK"
Cengiz'in transferinden pay alacaklarını belirten Gümüşdağ, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon euro gelir gelecek" dedi.

Başakşehir'deki transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

"TAKIMI GENÇLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
"Kadromuzu gençleştirmeye yöneldik. Adebayor, Arda, Emre, Mossoro gitti. Berkay ve Azubuike gibi isimleri aldık. Gençleştirmeye devam edeceğiz. Takip ettiğimiz gençler var, transfer çalışmalarımız başladı. Sadece yıldız oyuncu almak için yıldız oyuncu almayız. Hesabımıza bakarız.

Bugüne kadar yabancı transferinde neredeyse hata yapmadık. Adebayor'u sıfır bonservisle almıştık. Kadrodaki isimlerin çoğu bonservissiz. devre arasında bir tane bile transfer istemedi. Süper Lig'de devre arasında Başakşehir haricinde 17 takım transfer yaptı, sadece biz yapmadık. 6 yıl sonra başarımıza çok daha farklı başarılar katacağız. rekabet üst düzeyde değil, umarım gelecekte değişir."

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 23:21
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