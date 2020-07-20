Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye satılacak
Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor canlı yayınında flaş bir transfer itirafında bulundu. Gümüşdağ, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olacağını söyledi. İşte detaylar...
Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, flaş bir transfer itirafında bulundu. TRT Spor'da yayınlanan 'Stadyum' programına konuk olan Gümüşdağ, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen eski futbolcuları Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olacağını açıkladı.
"CENGİZ TRANSFERİNDEN 4-5 MİLYON EURO GELECEK"
Cengiz'in transferinden pay alacaklarını belirten Gümüşdağ, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon euro gelir gelecek" dedi.
Başakşehir'deki transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:
"TAKIMI GENÇLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
"Kadromuzu gençleştirmeye yöneldik. Adebayor, Arda, Emre, Mossoro gitti. Berkay ve Azubuike gibi isimleri aldık. Gençleştirmeye devam edeceğiz. Takip ettiğimiz gençler var, transfer çalışmalarımız başladı. Sadece yıldız oyuncu almak için yıldız oyuncu almayız. Hesabımıza bakarız.
Bugüne kadar yabancı transferinde neredeyse hata yapmadık. Adebayor'u sıfır bonservisle almıştık. Kadrodaki isimlerin çoğu bonservissiz. Okan Buruk devre arasında bir tane bile transfer istemedi. Süper Lig'de devre arasında Başakşehir haricinde 17 takım transfer yaptı, sadece biz yapmadık. 6 yıl sonra başarımıza çok daha farklı başarılar katacağız. Futbolumuzda rekabet üst düzeyde değil, umarım gelecekte değişir."
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 23:21
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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