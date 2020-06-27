Roma Cengiz Ünder için Napoli'den 30 milyon Euro istedi! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Roma için 'den 30 milyon Euro istedi!

Roma Cengiz Ünder için Napoli'den 30 milyon Euro istedi!

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcuya 'in ardından de talip oldu. Gattuso'nun ısrarla istediği ifade edilen genç yıldız için Roma, 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu , kulübü ile yol ayrımında. Genç oyuncu için İngiliz devi 'den sonra 'nin de devreye girdiği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberler göre Roma ve Napoli arasında Cengiz Ünder pazarlığı başladı. Jose Callejon'la lig bitiminde yollarını ayıracak olan Napoli'nin, İspanyol futbolcunun yerine milli yıldızı istediği bildirildi. Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun özellikle Cengiz Ünder tarzı bir oyuncu aradığı kaydedildi. Bu arada transferde konuşulan rakam 30 milyon Euro...

22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Roma'da çıktığı 21 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı. A Milli Takım forması da giyen Cengiz Ünder, 20 maçta 6 kez ağları sarsmayı başardı.


  1. 27.06.2020
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