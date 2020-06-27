Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! Aldair Rodriguez...

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Perulu forvet oyuncusu Aldair Rodriguez, geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Toque en Primera programına bağlanan 25 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'ye transferine ilişkin "Tanrıya şükürler olsun ki sözleşmemde çıkış maddesi bulunuyor" dedi. Daha önce de yurt dışında oynama planları olduğunu söyleyen genç isim ayrıca Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi.

ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR?

1994 yılında Peru'nun başkenti Lima'da dünyaya gelen Marcao Aldair Rodriguez Iraola, kariyerine Alianza Lima takımında başladı. Sırasıyla Melgar, Cesar Vallejo, Alianza Atletico ve Binacional'de forma giyen 25 yaşındaki golcünün kulübü ile 2021 kadar süren sözleşmesi bulunuyor. Aldair Rodriguez bu sezon çıktığı 8 maçta 6 gol ve 2 asiste imzasını attı.



