Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! Aldair Rodriguez...
Peru'nun Deportivo Binacional takımında forma giyen golcü oyuncu Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'ye transferine dair önemli açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Perulu forvet oyuncusu Aldair Rodriguez, geleceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Toque en Primera programına bağlanan 25 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'ye transferine ilişkin "Tanrıya şükürler olsun ki sözleşmemde çıkış maddesi bulunuyor" dedi. Daha önce de yurt dışında oynama planları olduğunu söyleyen genç isim ayrıca Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi.
ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR?
1994 yılında Peru'nun başkenti Lima'da dünyaya gelen Marcao Aldair Rodriguez Iraola, kariyerine Alianza Lima takımında başladı. Sırasıyla Melgar, Cesar Vallejo, Alianza Atletico ve Binacional'de forma giyen 25 yaşındaki golcünün kulübü ile 2021 kadar süren sözleşmesi bulunuyor. Aldair Rodriguez bu sezon çıktığı 8 maçta 6 gol ve 2 asiste imzasını attı.
- 27.06.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! Aldair Rodriguez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.