Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takviye yapılacak ilk mevki olarak defans hattını belirlemişti. Bir süredir Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Juan Jesus için görüşmelerini sürdüren yönetim, bir yandan da yerli yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

27 Haziran 2020 Cumartesi 08:38 Güncelleme: 27.06.2020 08:38
Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...

Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe savunmasını bir de yerli yıldızla takviye etmek istiyor.

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Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Werder Bremen formasını giyen Ömer Toprak'ın transferi için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, milli futbolcu ve menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...

Ancak Werder Bremen'in Ömer'i Dortmund'tan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturuyor.

Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...

Anlaşmaya göre Werder Bremen sezon sonunda tecrübeli yıldızın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü, Ömer'in performansından memnun değil.

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