Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takviye yapılacak ilk mevki olarak defans hattını belirlemişti. Bir süredir Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Juan Jesus için görüşmelerini sürdüren yönetim, bir yandan da yerli yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
27 Haziran 2020 Cumartesi 08:38
Güncelleme: 27.06.2020 08:38
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Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe savunmasını bir de yerli yıldızla takviye etmek istiyor.
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Werder Bremen formasını giyen Ömer Toprak'ın transferi için çalışmalara başladı.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, milli futbolcu ve menajeriyle temasa geçti.
Ancak Werder Bremen'in Ömer'i Dortmund'tan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturuyor.
Anlaşmaya göre Werder Bremen sezon sonunda tecrübeli yıldızın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü, Ömer'in performansından memnun değil.