Fenerbahçe stoperde yerliye döndü! Milli yıldız...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takviye yapılacak ilk mevki olarak defans hattını belirlemişti. Bir süredir Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Juan Jesus için görüşmelerini sürdüren yönetim, bir yandan da yerli yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri