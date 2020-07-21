Atalanta 1-0 Bologna | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Atalanta'dan tek kurşun! Seri 15 maça çıktı

1-0 | MAÇ SONUCU

Atalanta 1-0 Bologna | MAÇ SONUCU

A'da sezonun sürpriz takımı , 35. haftada konuk ettiği engelini Muriel'in golüyle geçti. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran ve puanını 74 yapan Bergamo ekibi, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

A'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sezonun sürpriz takımı Atalanta, rakibi karşısında tek golle güldü: 1-0.

İlk yarısı golsüz tamamalanan maçta ev sahibine üç puanı getiren gol 62'de Luis Muriel'den geldi.

Ligde 15 maçtır bileği bükülmeyen Atalanta puanını 74'e çıkarırken, maç fazlasıyla lider 'un 6 puan arkasında 2. sıraya tırmandı.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 22:40
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