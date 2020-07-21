İtalya Serie A'da sezonun sürpriz takımı Atalanta, 35. haftada konuk ettiği Bologna engelini Muriel'in golüyle geçti. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran ve puanını 74 yapan Bergamo ekibi, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Atalanta ile Bologna karşı karşıya geldi. Sezonun sürpriz takımı Atalanta, rakibi karşısında tek golle güldü: 1-0.
İlk yarısı golsüz tamamalanan maçta ev sahibine üç puanı getiren gol 62'de Luis Muriel'den geldi.
Ligde 15 maçtır bileği bükülmeyen Atalanta puanını 74'e çıkarırken, maç fazlasıyla lider Juventus'un 6 puan arkasında 2. sıraya tırmandı.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 22:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta 1-0 Bologna | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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