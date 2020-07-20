İtalya Serie A'da lider Juventus, 34. haftada konuk ettiği Lazio'yu Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle devirdi. Lider siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala Inter'le arasındaki puan farkını 8'e çıkarıp şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus evinde Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi ekip kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılıp şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Juve'ye zaferi getiren golleri 51 ve 54'te Cristiano Ronaldo kaydetti. Lazio'nun tek sayısı 83'te Ciro Immobile'den (pen.) geldi.
Lider Juventus bu sonuçla puanını 80'e yükseltip, ikinci sıradaki Inter'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Dördüncü sıradaki Lazio ise 69 puanda kaldı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 00:54
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus 2-1 Lazio | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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