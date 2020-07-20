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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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2-1 | MAÇ SONUCU

Juventus 2-1 Lazio | MAÇ SONUCU

A'da lider , 34. haftada konuk ettiği 'yu 'nun iki golüyle devirdi. Lider siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala Inter'le arasındaki puan farkını 8'e çıkarıp şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

A'nın 34. haftasında evinde 'yu konuk etti. Ev sahibi ekip kritik mücadeleden 2-1 galip ayrılıp şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Juve'ye zaferi getiren golleri 51 ve 54'te kaydetti. Lazio'nun tek sayısı 83'te Ciro Immobile'den (pen.) geldi.

Lider bu sonuçla puanını 80'e yükseltip, ikinci sıradaki Inter'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Dördüncü sıradaki Lazio ise 69 puanda kaldı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 00:54
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