Ibrahimovic Milan'da kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama
Milan ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, İtalyan ekibiyle görüşmelere devam ettiklerini ve henüz bir anlaşma sağlamadığını açıkladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da Zlatan Ibrahimovic belirsizliği sürüyor.
38 yaşındaki yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 1+1 yıllık yeni bir anlaşma sağladığı ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'luk bir sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.
Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Kırmızı-siyahlı kulüp ile henüz anlaşma sağlamadıklarını açıklayan Raiola, "Ibrahimovic, yarın Milan kampına katılmayacak. Görüşüyoruz ancak henüz anlaşamadık. Sorun para mı? Sadece o değil, sistem ve anlayış konuşuluyor. Biz iyimseriz." dedi.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Zlatan Ibrahimovic, 11 gol 5 asist sergiledi.
- 23.08.2020
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