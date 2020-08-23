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23 Ağustos 2020, Pazar
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Ibrahimovic 'da kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

Ibrahimovic Milan'da kalacak mı? Menajerinden flaş açıklama

ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in menajeri , İtalyan ekibiyle görüşmelere devam ettiklerini ve henüz bir anlaşma sağlamadığını açıkladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'da Zlatan Ibrahimovic belirsizliği sürüyor.

38 yaşındaki yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 1+1 yıllık yeni bir anlaşma sağladığı ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'luk bir sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

Ibrahimovic'in menajeri , konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulüp ile henüz anlaşma sağlamadıklarını açıklayan Raiola, "Ibrahimovic, yarın Milan kampına katılmayacak. Görüşüyoruz ancak henüz anlaşamadık. Sorun para mı? Sadece o değil, sistem ve anlayış konuşuluyor. Biz iyimseriz." dedi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Zlatan Ibrahimovic, 11 gol 5 asist sergiledi.

  1. 23.08.2020
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