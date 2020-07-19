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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Inter'e Roma çelmesi!

2-2 | MAÇ SONUCU

Roma 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

A'da sonucu merakla beklenen - mücadelesinde kazanan çıkmadı. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Inter şampiyonluk yolunda yara aldı.

A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Dört gollü düello 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Roma'nın gollerini 45'te Spinazzola ile 57'de Mkhitaryan kaydederken, Inter'in gollerini 15'te De Vrij ile 88'de Lukaku (pen.) attı.

Ligde 5. sırada yer alan Roma puanını 58'e yükseltirken, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan 2. sıradaki Inter ise puanını 72 yaptı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:47
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