İtalya Serie A'da sonucu merakla beklenen Roma-Inter mücadelesinde kazanan çıkmadı. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Inter şampiyonluk yolunda yara aldı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Dört gollü düello 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Roma'nın gollerini 45'te Spinazzola ile 57'de Mkhitaryan kaydederken, Inter'in gollerini 15'te De Vrij ile 88'de Lukaku (pen.) attı.
Ligde 5. sırada yer alan Roma puanını 58'e yükseltirken, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan 2. sıradaki Inter ise puanını 72 yaptı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roma 2-2 Inter | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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