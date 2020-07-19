Roma 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Dört gollü düello 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Roma'nın gollerini 45'te Spinazzola ile 57'de Mkhitaryan kaydederken, Inter'in gollerini 15'te De Vrij ile 88'de Lukaku (pen.) attı.

Ligde 5. sırada yer alan Roma puanını 58'e yükseltirken, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan 2. sıradaki Inter ise puanını 72 yaptı.