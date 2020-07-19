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19 Temmuz 2020, Pazar
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2-1 | MAÇ SONUCU

Brescia 2-1 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde 'i ağırladı. Düşme hattındaki iki takımın mücadelesini Brescia 2-1 kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'İ konuk etti. Karşılaşmanın 41. dakikasında B. Dabo'nun attığı gol ile SPAL ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Brescia'da Zmrhal 69 ve 90+3'te maçın skorunu belirleyen golleri kaydetti ve Brescia maçı 2-1 kazandı.

  1. 19.07.2020
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