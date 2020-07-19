Hakan Çalhanoğlu İtalya'da göz dolduruyor! "Yakalanamaz" - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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İtalya'da göz dolduruyor! "Yakalanamaz"

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da göz dolduruyor! "Yakalanamaz"

Dünyanın önde gelen futbol liglerinden olan İtalya Serie A'nın 34. haftasında A 'ımızın yıldız ismi 'nun da forma giydiği Milan, Bologna karşısından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmadaki performansıyla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınından tam not alırken, Corriere dello Sport: "Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var" ifadelerini kullandı.

(Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen , dün Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından yüksek puan aldı.

İtalyan spor basını, Milan'ın dün ligin 34. haftasında oynayıp, 5-1 kazandığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun da bir gol attığı Bologna maçını değerlendirdi.

Corriere dello Sport, maçta 61 dakika oynayıp, takımının 2. golünü kaydeden başarılı oyuncuya 8 tam puan verdi. Gazete, Hakan Çalhanoğlu'nun maç performansını, "Yakalanamaz. Skoru 2-0'a getiren golü attı. Bennacer'in skoru 3-1 yapan golünü attırdı. Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var." ifadeleriyle değerlendirdi.

La Gazzetta dello Sport da milli oyuncuya dünkü performansından ötürü 7,5 ile en yüksek notu verirken, "Şu anda, üst düzey bir saldırı pokerinde en gösterişli olan değil ama o güvenilir olan. Müthiş ve atletik geçişler yapabiliyor. Koşma kapasitesi hiç azalmıyor. Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü." ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport da Hakan Çalhanoğlu'na 7,5 ile en yüksek notlardan birini verirken, milli futbolcunun dün sahanın her yerinde yer aldığını, golünü attığını ve takım arkadaşı Franck Kessie gibi iyi bir form yakaladığını yazdı.

  1. 19.07.2020
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