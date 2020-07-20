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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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takımdan ayrılıyor! 'ye...

Mert Çetin takımdan ayrılıyor! Türkiye'ye...

Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'da top koşturan yıldız oyuncu , kulübünde fazla forma şansı bulamaması nedeniyle pek de mutlu değil. Önümüzdeki sezon başka bir kulübe olacağı iddiaları atılan başarılı oyuncunun yeni takımının Verona olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Roma'da fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz 'in sezon sonunda Verona'ya olacağı iddia edildi.

İtalyan basını Mert Çetin'in önümüzdeki sezonu da aynı şekilde oynamadan geçirmek istemediğini ve bir süredir konuşulan transferinin gerçekleşeceğini iddia etti. Haberlere göre Mert Çetin önümüzdeki sezon Hellas Verona'ya gitmeye hazırlanıyor ve Roma oyuncuya geri alma bedeli olarak 15 milyon Euro'luk ek maddeyi koydurmak istiyor.

Yine aynı iddiaların içinde Mert Çetin'in 'den teklifler olmasına rağmen dönmeyi düşünmediği ve kariyerini içinde veya Avrupa'da sürdürmeye devam ettiğinin altını çiziyor.

Bu sezon Roma formasını 5 kez ligde giyen Mert Çetin 3 sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart görmüştü.

  1. 20.07.2020
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