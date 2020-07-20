Mert Çetin takımdan ayrılıyor! Türkiye'ye...
İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'da top koşturan yıldız oyuncu Mert Çetin, kulübünde fazla forma şansı bulamaması nedeniyle pek de mutlu değil. Önümüzdeki sezon başka bir kulübe transfer olacağı iddiaları atılan başarılı oyuncunun yeni takımının Verona olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Roma'da fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Mert Çetin'in sezon sonunda Verona'ya transfer olacağı iddia edildi.
İtalyan basını Mert Çetin'in önümüzdeki sezonu da aynı şekilde oynamadan geçirmek istemediğini ve bir süredir konuşulan Hellas Verona transferinin gerçekleşeceğini iddia etti. Haberlere göre Mert Çetin önümüzdeki sezon Hellas Verona'ya gitmeye hazırlanıyor ve Roma oyuncuya geri alma bedeli olarak 15 milyon Euro'luk ek maddeyi koydurmak istiyor.
Yine aynı iddiaların içinde Mert Çetin'in Türkiye'den teklifler olmasına rağmen dönmeyi düşünmediği ve kariyerini İtalya içinde veya Avrupa'da sürdürmeye devam ettiğinin altını çiziyor.
Bu sezon Roma formasını 5 kez ligde giyen Mert Çetin 3 sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart görmüştü.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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