Genoa 2-1 Lecce | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Genoa'dan kritik 3 puan!

2-1 | MAÇ SONUCU

Genoa 2-1 Lecce | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Genoa kritik mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk etti. Sanabria'nın 7. dakikada attığı gol ile Genoa 1-0 öne geçti. Lecce 45+2'de penaltı atışından faydalanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Lecce 60. dakikasında Mancosu ile durumu 1-1'e getirdi. Genoa 81. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 22:50
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