İtalya Serie A'nın 34. haftasında Genoa, evinde Lecce'yi ağırladı. Genoa kritik mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Lecce'yi konuk etti. Sanabria'nın 7. dakikada attığı gol ile Genoa 1-0 öne geçti. Lecce 45+2'de penaltı atışından faydalanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Lecce 60. dakikasında Mancosu ile durumu 1-1'e getirdi. Genoa 81. dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 22:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa 2-1 Lecce | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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