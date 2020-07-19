Fiorentina 2-0 Torino | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Fiorentina'dan kritik galibiyet!

2-0 | MAÇ SONUCU

Fiorentina 2-0 Torino | MAÇ SONUCU

A'da alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , evinde 'yu 2-0 mağlup etti. bu sonuçla kümede kalmayı garantiledi.

A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup ederek kümede kalmayı garantiledi.

Fiorentina'ya 3 puanı getiren golleri 2'de Vojnovic (k.k.) ile 75'te Cutrone kaydetti.

bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken, Torino 37 puanda kaldı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 22:33
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