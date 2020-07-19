Napoli 2-1 Udinese | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napoli ile Udinese karşı karşıya geldi.

San Paolo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Milik ve Politano kaydederken, deplasman takımının tek sayısı De Paul'den geldi.

Bu skorun ardından Napoli 56 puan ile 6. sıraya yükselirken, Udinese 36 puan ile 16. sırada haftayı kapattı.