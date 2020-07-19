İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napoli, San Paolo Stadyumu'nda konuk ettiği Udinese'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'na katılabilmek adına önemli bir 3 puana imza attı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napoli ile Udinese karşı karşıya geldi.
San Paolo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Milik ve Politano kaydederken, deplasman takımının tek sayısı De Paul'den geldi.
Bu skorun ardından Napoli 56 puan ile 6. sıraya yükselirken, Udinese 36 puan ile 16. sırada haftayı kapattı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 22:44
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli 2-1 Udinese | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.