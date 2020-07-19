Parma 2-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Sampdoria'dan müthiş dönüş

2-3 | MAÇ SONUCU

Parma 2-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU

A'nın 34. haftasında , geriye düştüğü maçta 'yı müthiş bir geri dönüşle mağlup etmeyi başardı.

A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Sampdoria zorlu karşılaşmadan galip ayrıldı.

Ev sahibi Parma ilk yarıyı 18'de Gervinho ve 40'ta Bereszynski'nin golleriyle önde tamamladı.

İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Sampdoria, 482de Chabot, 69'da Quagliarella ve 78'de Bonazzoli'nin golleriyle 3-2 kazandı.

Sampdoria bu sonuçla puanını 41'e çıkarırken, Parma 40 puanda kaldı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 20:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Parma 2-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA