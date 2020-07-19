İtalya Serie A'nın 34. haftasında Sampdoria, 2-0 geriye düştüğü maçta Parma'yı müthiş bir geri dönüşle 3-2 mağlup etmeyi başardı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Parma ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Konuk ekip Sampdoria zorlu karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Ev sahibi Parma ilk yarıyı 18'de Gervinho ve 40'ta Bereszynski'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Sampdoria, 482de Chabot, 69'da Quagliarella ve 78'de Bonazzoli'nin golleriyle 3-2 kazandı.
Sampdoria bu sonuçla puanını 41'e çıkarırken, Parma 40 puanda kaldı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 20:51
- Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak?
- Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş"
- Espanyol-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma 2-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.