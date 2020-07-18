Milan 5-1 Bologna | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna'yı konuk eden Milan, rakibini 5-1'lik skorla ezdi geçti.

Milan'da son haftaların formda ismi Hakan Çalhanoğlu bu maça da damgasını vurdu. Milli yıldız, takımının 2. golünü kaydederken, 3. golde de Bennacer'e asisti yapan isim oldu.

SON 8 MAÇTA 9 GOLE KATKI!

Formunun zirvesindeki Hakan Çalhanoğlu, son 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaşarak toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu.

Milan'ın maçtaki diğer üç golünü ise Saelemaekers, Rebic ve Calabria kaydetti.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 6. sıraya tırmandı.