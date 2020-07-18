İtalya Serie A'da pandemi arasından sonra maç kaybetmeyen Milan, 34. haftada konuk ettiği Bologna'yı da farklı geçti. Milano ekibi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmayı 5-1 kazanıp son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna'yı konuk eden Milan, rakibini 5-1'lik skorla ezdi geçti.
Milan'da son haftaların formda ismi Hakan Çalhanoğlu bu maça da damgasını vurdu. Milli yıldız, takımının 2. golünü kaydederken, 3. golde de Bennacer'e asisti yapan isim oldu.
SON 8 MAÇTA 9 GOLE KATKI!
Formunun zirvesindeki Hakan Çalhanoğlu, son 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaşarak toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu.
Milan'ın maçtaki diğer üç golünü ise Saelemaekers, Rebic ve Calabria kaydetti.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 6. sıraya tırmandı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 00:42
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Milan 5-1 Bologna | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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