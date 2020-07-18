Milan 5-1 Bologna | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Hakan atıyor Milan coşuyor! Bologna'yı da boş geçmedi

5-1 | MAÇ SONUCU

Milan 5-1 Bologna | MAÇ SONUCU

A'da pandemi arasından sonra maç kaybetmeyen , 34. haftada konuk ettiği 'yı da farklı geçti. Milano ekibi, milli futbolcu 'nun 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmayı 5-1 kazanıp son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.

A'nın 34. haftasında 'yı konuk eden , rakibini 5-1'lik skorla ezdi geçti.

Milan'da son haftaların formda ismi bu maça da damgasını vurdu. Milli yıldız, takımının 2. golünü kaydederken, 3. golde de Bennacer'e asisti yapan isim oldu.

SON 8 MAÇTA 9 GOLE KATKI!
Formunun zirvesindeki Hakan Çalhanoğlu, son 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaşarak toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu.

Milan'ın maçtaki diğer üç golünü ise Saelemaekers, Rebic ve Calabria kaydetti.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 6. sıraya tırmandı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 00:42
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